حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزأً على نظيره الأهلي بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وبدأ الشوط الثاني بلقطة مثيرة في الدقيقة 48، إذ قام حكم المباراة بإلغاء هدف للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار".

وفي الدقيقة 52، سنحت للأهلي فرصة خطيرة بعد عرضية من محمد عبد الله داخل منطقة الجزاء، تابعها أحمد رضا برأسية مرت بجوار مرمى إنبي وذهبت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 68، كاد إنبي أن يضاعف التقدم بعد هجمة منظمة وعرضية أرضية، لكن أحمد رمضان تدخل بالخطأ وكاد أن يسجل هدفاً في مرماه، لتصطدم الكرة بالعارضة.

وفي الدقيقة 80، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء لعلي محمود لاعب إنبي، ليكمل الفريق البترولي اللقاء بعشرة لاعبين.

واستمرت محاولات الأهلي في الدقائق الأخيرة، ففي الدقيقة 88 تصدت تسديدة عمر معوض لجسد أحد لاعبي إنبي قبل أن تصل بسهولة إلى يد الحارس، فيما وصلت محاولة جديدة عن طريق الشحات في الدقيقة 90 أيضاً سهلة إلى حارس إنبي.

وكان الفريق الكروي بنادي إنبي افتتح التسجيل في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعدما حصل على ضربة جزاء ترجمها محمد حمدي بتسديدة قوية داخل الشباك.