سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6800 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت إلى 6780 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 20 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4509 دولارا إلى 4534 دولارا، بارتفاع قدره 20 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6800 جنيه للجرام بنهاية تعاملات يوم السبت.

وارتفع السعر يوم الأحد ليصل إلى 6830 جنيهًا للجرام، ثم واصل ارتفاعه يوم الاثنين مسجلاً 6850 جنيهًا للجرام.

شهد الذهب انخفاضًا يوم الثلاثاء ليصل إلى 6815 جنيهًا للجرام، ثم تراجع مجددًا يوم الأربعاء ليسجل 6760 جنيهًا للجرام.

واستقر السعر يوم الخميس عند مستوى 6760 جنيهًا للجرام، قبل أن يعاود الارتفاع منتصف تعاملات يوم الجمعة مسجلاً 6780 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب نحو 4509 دولارات للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد، قبل أن يرتفع يوم الاثنين إلى 4569 دولارًا للأونصة.

ثم هبط السعر الثلاثاء ليصل إلى 4516 دولارًا، وعاود الصعود الأربعاء إلى 4451 دولارًا للأونصة.

واستمر في الارتفاع الخميس مسجلاً 4458 دولارًا، قبل أن يرتفع مجددًا منتصف تعاملات الجمعة إلى 4534 دولارًا للأونصة.