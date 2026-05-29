إعلان

بين الارتفاع والانخفاض.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟

كتب : ميريت نادي

04:20 م 29/05/2026

أسعار الذهب اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6800 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت إلى 6780 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 20 جنيهًا للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4509 دولارا إلى 4534 دولارا، بارتفاع قدره 20 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6800 جنيه للجرام بنهاية تعاملات يوم السبت.

وارتفع السعر يوم الأحد ليصل إلى 6830 جنيهًا للجرام، ثم واصل ارتفاعه يوم الاثنين مسجلاً 6850 جنيهًا للجرام.

شهد الذهب انخفاضًا يوم الثلاثاء ليصل إلى 6815 جنيهًا للجرام، ثم تراجع مجددًا يوم الأربعاء ليسجل 6760 جنيهًا للجرام.

واستقر السعر يوم الخميس عند مستوى 6760 جنيهًا للجرام، قبل أن يعاود الارتفاع منتصف تعاملات يوم الجمعة مسجلاً 6780 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب نحو 4509 دولارات للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد، قبل أن يرتفع يوم الاثنين إلى 4569 دولارًا للأونصة.

ثم هبط السعر الثلاثاء ليصل إلى 4516 دولارًا، وعاود الصعود الأربعاء إلى 4451 دولارًا للأونصة.

واستمر في الارتفاع الخميس مسجلاً 4458 دولارًا، قبل أن يرتفع مجددًا منتصف تعاملات الجمعة إلى 4534 دولارًا للأونصة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر أونصة الذهب سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته
زووم

بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته
انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
شئون عربية و دولية

انقسام داخل إدارة ترامب.. الاتفاق المرتقب مع إيران يفجّر صراع الجمهوريين
بدءًا من الاثنين.. التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة
مدارس

بدءًا من الاثنين.. التعليم تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة
الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل
رياضة محلية

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي