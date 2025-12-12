نتائج مباريات أمس في دوري المحترفين المصري

شهدت الفترة الماضية، تلقي لاعب النادي الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم، وذلك رغم ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث كشفت عدة مصادر أن النادي الكتالوني أرسل بالفعل عرضًا رسميًا للنادي الأهلي لضم حمزة عبدالكريم، ولكن المفاجئ أن عرض برشلونة ليس الوحيد الذي تلقاه اللاعب الشاب.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية (SPORT): "أن فريق برشلونة ليس الوحيد الذي يفاوض مهاجم الأهلي، وأن النادي المصري لم يبدي مرونة في المفاوضات".

وأشارت الصحيفة أن اللاعب لديه عروض أخرى من أندية كبيرة في أوروبا أبرزها من بايرن ميونخ و سبورتنج لشبونة، وأولمبيك ليون".

