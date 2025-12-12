إعلان

41 ألف صوت صحيح.. ننشر الحصر العددي للدائرة الثانية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

05:07 ص 12/12/2025

اللجنة العامة للانتخابات بالوادي الجديد 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة، التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، ويتنافس بها 22 مرشحًا على مقعد فردي واحد.

وبحسب الإعلان الرسمي، جاءت الأرقام كالتالي:

إجمالي الناخبين المقيدين: 111,789 ناخبًا

إجمالي الحضور: 42,865 صوتًا

الأصوات الباطلة: 1,059 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 41,806 أصوات

نتائج المرشحين بالدائرة الثانية:

أحمد عبد الله عمورة – 129 صوتًا

خالد الصاوي – 7,565 صوتًا

تامر عبد القادر – 15,649 صوتًا

حمدي محمد حسن – 2,389 صوتًا

خالد عباس عاشور – 83 صوتًا

محمد أحمد مطاوع – 290 صوتًا

فاطمة جبريل – 54 صوتًا

محمد علي عبد الغني – 149 صوتًا

منصور إبراهيم سيد – 46 صوتًا

ولاء ناجي أحمد – 182 صوتًا

محمد رشاد محمد – 33 صوتًا

محمد محمود حسنين – 36 صوتًا

رضا أحمد حمودة – 5,426 صوتًا

نبيل حنفي عبد الله – 52 صوتًا

أحمد فتحي شردة – 13 صوتًا

سعد أبو بكر محمد – 22 صوتًا

ياسر كمال محمد – 1,341 صوتًا

رضا السيد محمد – 110 أصوات

عاطف علوي محمد – 328 صوتًا

أحمد إبراهيم مدني – 49 صوتًا

مصطفى حسن سنوسي – 7,825 صوتًا

برديس سيف الدين عمران – 35 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم 60 لجنة انتخابية موزعة على الدائرتين، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهما نحو 194,870 ناخبًا، بواقع مرشح فردي واحد لكل دائرة.

وتندرج دائرتا الخارجة والداخلة ضمن الدوائر التي تُعاد فيها الانتخابات في المرحلة الأولى، وفق حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات الوادي الجديد دائرة الداخلة والفرافرة نتائج النواب 2025 الحصر العددي إعادة الانتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟