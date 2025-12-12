كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر برنامجه الناظر مع شوبير على قناة النهار، آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم اللاعب يزن النعيمات.

شوبير يكشف مفاجأة صادمة في انضمام يزن النعيمات إلى الأهلي

وقال شوبير: إن الأهلي كان قد توصل بالفعل لاتفاق نهائي مع اللاعب والمجموعة المسؤولة عن إدارة أعماله، مؤكدا أن الأمور كانت تسير على أفضل وجه.

وأضاف: الأهلي كثف مفاوضاته مع نادي يزن النعيمات، خاصة أن القلعة الحمراء لم توافق على دفع قيمة الشرط الجزائي، مشيرا إلى أنه لو تم دفعه لكانت الصفقة قد حسمت منذ فترة.

وتابع شوبير موضحا: "ظهر في الصورة نادي الاتفاق السعودي، والجميع يعلم أن الأندية السعودية من الأندية الكبيرة والقوية، وبالتالي قد يؤثر ذلك على إتمام الصفقة لصالح الأهلي"

واختتم حديثه قائلا: إن الأهلي لا يزال يفاوض بقوة واقترب بالفعل من ضم اللاعب، إلا أن دخول نادي الاتفاق السعودي على خط المفاوضات يجعل كل الاحتمالات واردة، سواء انتقال النعيمات إلى الأهلي أو قبوله عرض الاتفاق.