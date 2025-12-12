مباريات الأمس
أحمد ياسر ريان: لم أحصل على فرصة كاملة في الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

04:53 ص 12/12/2025
    أحمد ياسر ريان (2)
    أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا
    أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق
    أحمد ياسر ريان
    أحمد ياسر ريان

وضح أحمد ياسر ريان لاعب البنك الاهلي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الناظر مع شوبير على قناة النهار، سبب عدم مشاركته في مباريات عديدة أثناء وجوده في النادي الأهلي.

وقال أحمد ياسر: أنا لم أحصل على فرصة كاملة داخل النادي الأهلي، ولم ألعب مباراتين متتاليتين مع النادي أساسي، شاركت في مباراتين كأساسي فقط مع النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني.

وتابع: أنا تاريخي مع النادي الأهلي 10 مباريات فقط، لكن أغلب العشر مباريات كنت بنزل بديل وبلعب 5 و 10 دقائق فقط.

وأوضح: طالبت كثير بإتاحة الفرصة لي، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ واثق فيا وواثق أني هلعب لكن كانت وجهة نظر مدير فني أن هناك مهاجمين النادي مشتريهم مثل: مروان محسن، وليد أزارو، وجونيور أجاي.

واختتم: من الطبيعي أن يكون هناك تفضيل من قبل المدرب والنادي الأهلي بإتاحة الفرصة للاعبين الذين يشتريهم النادي الأهلي، لكن اللاعب الناشئ النادي الأهلي واثق من وجوده في أي وقت.

