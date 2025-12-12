أحمد ياسر ريان: لم أحصل على فرصة كاملة في الأهلي

تستكمل اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، مباريات الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الداخلية أمام نظيره مالية كفر الزيات، ومباراة بلدية المحلة أمام المنصورة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

راية الرياضي ضد بترول أسيوط - 2:30 مساء

بروكسي ضد مسار - 2:30 مساء

المنصورة ضد بلدية المحلة - 2:30 مساء

مالية كفر الزيات ضد الداخلية - 2:30 مساء

أسوان ضد القناة - 2:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساء