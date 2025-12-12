مباريات الأمس
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

بينهم كفر الزيات والداخلية.. مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم

كتب - محمد عبد السلام:

05:06 ص 12/12/2025
تستكمل اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، مباريات الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، وتقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء الداخلية أمام نظيره مالية كفر الزيات، ومباراة بلدية المحلة أمام المنصورة.

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

راية الرياضي ضد بترول أسيوط - 2:30 مساء

بروكسي ضد مسار - 2:30 مساء

المنصورة ضد بلدية المحلة - 2:30 مساء

مالية كفر الزيات ضد الداخلية - 2:30 مساء

أسوان ضد القناة - 2:30 مساء

المصرية للاتصالات ضد الإنتاج الحربي - 2:30 مساء

مواعيد دوري المحترفين المصري دوري الدرجة الثانية دوري المحترفين المصري

