ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى إمكانية إنهاء الخلاف بين نجم الأهلي السابق مصطفى يونس ومجلس الإدارة الحالي للنادي برئاسة محمود الخطيب على خلفية تصريحات الأول المنتقدة لهم.

وقال أحمد شوبير خلال حلقة مساء الخميس من برنامج "الناظر مع شوبير" على قناة النهار:"شفت فيديو لكابتن مصطفى يونس، وأنتم عارفين أني على تواصل مع مصطفى يونس بصرف النظر عن خلافه مع الأهلي فله جميل في رقبتي سبق وقلته كتير وعمري ماهنساه وكابتن من كباتن الأهلي الكبار".

وأضاف شوبير:"كابتن مصطفى عمل فيديو 8 أو 9 دقايق اتكلم عن الأهلي ومجلس الإدارة والخطيب ومعزته وتقديره وقال بنخطأ ونصيب والفيديو كان حب واحترام".

وأردف حارس مرمى الأهلي السابق:"مصطفى يونس أخطأ بالتأكيد، هربت منه .. هربت منه في أوقات كثيرة وكنت أقول له ذلك تليفونيًا ولكن كابتن مصطفى عمل فيديو خلاص أن الموضوع انتهى".

وأتم شوبير التصريحات بقوله:"أعتقد أن نقطة التسامح ستكون نقطة مهمة وفي النهاية هو ابن من ابناء الأهلي".

