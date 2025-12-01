مباريات الأمس
طلائع الجيش يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر على حساب السكة الحديد

كتب : مصطفى الجريتلي

10:42 م 01/12/2025
    السكة الحديد
    السكة الحديد وطلائع الجيش
    السكة الحديد وطلائع الجيش
    السكة الحديد وطلائع الجيش
    السكة الحديد وطلائع الجيش
    أحمد عيد عبدالملك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعدما فاز على نظيره السكة الحديد بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ 32.

وسجل ثنائية فريق طلائع الجيش كل من محمد عاطف بالدقيقة 17 وإسماعيل أوجورو بالدقيقة 64.

ويعد بذلك فريق طلائع الجيش هو ثامن الأندية المتأهلة لكأس مصر بعد أندية: إنبي، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، سموحة، بتروجت، البنك الأهلي وإنبي.

