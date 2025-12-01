مباريات الأمس
عاجل.. طبيب الأهلي يعلن موقف الشناوي من اللحاق بمعسكر منتخب مصر

كتب : محمد القرش

04:00 م 01/12/2025
    محمد الشناوي من مران الأهلي
    اللاعب محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي في مران الأهلي
    محمد الشناوي حارس الأهلي
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم_10
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي
    محمد الشناوي (1)
    محمد الشناوي (4)

يبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، غدًا مرحلة الجري ضمن برنامجه التأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الشناوي موجود حاليًا في المرحلة الثانية من التأهيل، على أن ينتقل بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف جاب الله أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، الذي يتابع حالة الشناوي أولًا بأول، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا للانضمام إلى معسكر المنتخب في الوقت المحدد.

اقرأ أيضًا:

صراع أوروبي على جوهرة الأهلي.. برشلونة والسيتي والبايرن يتنافسون على ضم حمزة عبد الكريم

"برعاية تركي آل الشيخ".. مدحت شلبي يزف بشرى سارة للجماهير حول كأس العرب

