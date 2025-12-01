عاجل.. طبيب الأهلي يعلن موقف الشناوي من اللحاق بمعسكر منتخب مصر

"بدأ مشواره في ماليزيا".. من هو حمزة عبدالكريم المطلوب في برشلونة؟

يبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني، غدًا مرحلة الجري ضمن برنامجه التأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الشناوي موجود حاليًا في المرحلة الثانية من التأهيل، على أن ينتقل بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف جاب الله أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، الذي يتابع حالة الشناوي أولًا بأول، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا للانضمام إلى معسكر المنتخب في الوقت المحدد.

