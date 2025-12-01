"لم أخبر الخطيب".. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل كهربا من الإمارات

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بينه وبين محمود عبد المنعم كهربا خلال بطولة كأس السوبر في الإمارات، والتي انتهت بترحيل اللاعب إلى القاهرة.

وقال رمضان في تصريحاته عبر برنامج "الناظر" على قناة النهار: "بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، دخل كولر ليتحدث مع اللاعبين ويهنئهم على الأداء في المباراة الأولى وعلى النتيجة، بينما كهربا لم يشارك، فقام بالتجاوز في حق المدير الفني".

وأضاف رمضان: "طلبت منه أن يلتزم الصمت، فصدر منه لفظ ما، ليس لفظًا نابياً حتى لا يفهم الناس الأمر بشكل خاطئ، لكنه لفظ لا يجوز أن يصدر أمام اللاعبين، لذلك كان لا بد من اتخاذ موقف".

وتابع رمضان: "الخصم أمر معتاد، وكنت لا أزال جديدًا، وهذه أول عقوبة أتخذها، وعلى أساسها سيُقيّم اللاعبون طريقة عملي. القرار كان قاسيًا، لكنه كان ضروريًا".

وأوضح رمضان: "لم أعد إلى الكابتن محمود الخطيب قبل اتخاذ قراري، فأنا صاحب القرار، وهو لم يراجعني فيه. أبلغت رئيس البعثة بالقرار، وطلبت أن يتم حجز تذكرة سفر له ليعود إلى مصر".

وأكمل رمضان حديثه عن رد فعل كهربا قائلًا: "كهربا كان مصدومًا من القرار، وعندما عدنا إلى مصر قدّم اعتذارًا، فقلت له: أنت لم تخطئ في حقي، بل أخطأت في حق زملائك وفي حق المدير الفني، أريدك أن تعتذر لهم".