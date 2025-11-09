أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل، خلال تسلمه ميدالية التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك اليوم.

ونجح النادي الأهلي اليوم الأحد، في تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

وخلال صعود زيزو إلى منصة التتويج، لتسلم الميدالية الذهبية الخاصة بتتويج المارد الأحمر باللقب، قام بتحية كل المتواجدين على المنصة، باستثناء نائب رئيس الزمالك هشام نصر، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المتابعين.

ورفع المارد الأحمر اليوم الأحد، عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري، إلى اللقب رقم 16، فيما توقف عدد ألقاب الفارس الأبيض في البطولة، عند اللقب رقم 4.

وكان المارد الأحمر، نجح في الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز، على حساب سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويذكر أن أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر المصري، بعدما نجح في صناعة هدف بن شرقي الأول في اللقاء.

زيزو يتجاهل تحية هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك في لحظة استلام لاعب الأهلي للميدالية الذهبية pic.twitter.com/bMgTeQtc9N — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

