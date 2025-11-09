حكم دولي سابق يكشف مدى صحة إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، رأيه في قرار حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بإلغاء هدف الفارس الأبيض الذي أحرزه سيف الجزيري مهاجم الأبيض.

وكان سيف الدين الجزيري، أحرز هدف لنادي الزمالك في الدقيقة 79 من عمر المباراة، لكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ على الجزيري، بعد اصطدام الكرة بيده، قبل أن تسكن الشباك.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الحكم في إلغاء هدف سيف الجزيري، هو قرار صحيح، خاصة وأن الكرة لمست يد مهاجم الزمالك قبل أن تسكن الشباك".

وأضاف: "طبقا للقانون لمسة اليد من المهاجم قبل إحراز الهدف، يتم احتسابها خطأ، لذا فإن قرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف".

وتابع: "هذه اللعبة تدعى لعبة حقيقة، فإذا كان هناك أي شك من حكم الفيديو أو الفار، كان الحكم سيخرج لمراجعة اللعبة من خلال تقنية الفيديو".

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك اليوم الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي كأس السوبر المصري.

