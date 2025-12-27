"سجل ثنائية في الأهلي ".. من هو مصطفى فوزي لاعب المصرية للاتصالات؟

خطف مصطفى فوزي لاعب فريق المصرية للاتصالات، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد مساهمته بشكل كبير في فوز فريقه على حساب الأهلي، في كأس مصر.

ونجح فوزي في تسجيل هدفين في مرمى النادي الأهلي اليوم، في اللقاء الذي جمع بين المارد الأحمر والمصرية للاتصالات، ضمن منافسات كأس مصر، ليقود فريقه لتحقيق فوزا تاريخيا على حساب الأهلي.

من هو مصطفى فوزي لاعب المصرية للاتصالات؟

وعلى الرغم من تسجيل فوزي ثنائية فوز فريقه على الأهلي والصعود لدور الـ16 بكأس مصر، إلا أنه رفض الاحتفال، احتراما للمارد الأحمر الذي بدأ فوزي مشواره في كرة القدم داخل جدرانه.

وفوزي هو واحد من أبناء النادي الأهلي، حيث بدأ مشواره في الساحرة المستديرة من بوابة قطاع الناشئين بالمارد الأحمر، والذي استمر في صفوفه حتى عام 2023، خرج خلالها على سبيل الإعارة أكثر من مرة.

وكان صاحب ال 26 عاما، خاض تجربة احتراف خارجية في أكتوبر 2021، بعدما انضم إلى فريق فيكتوريا زيزكوف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي، قبل أن يعود للأحمر في يونيو 2022.

وبعد أشهر قليلة من انتهاء إعارة فوزي مع فريقه في التشيك، خرج على سبيل الإعارة مرة أخرى، لكن هذه المرة في صفوف فريق الداخلية، الذي استمر في صفوفه لمدة موسم واحد، قبل العودة مرة أخرى للمارد الأحمر.

وفي يوليو 2023، رحل فوزي عن النادي الأهلي بشكل نهائي متجها إلى فريق زد، الذي استمر في صفوفه حتى سبتمبر 2024، قبل أن ينتقل في يناير الماضي 2025، إلى فريقه الحالي المصرية للاتصالات.

وشارك فوزي حتى الآن في مسيرته بكرة القدم، مع مختلف الأندية التي شارك معها على مستوى الفريق الأول، في 45 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

