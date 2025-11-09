أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

علق الإعلامي الرياضي عمر عبدالله، على مستوي النجم المغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي، خلال المواجهة التى جمعته بالغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب عمر عبر حسابه على منصة "إكس":"بعيداً عن الكلام الكتير في الفنيات والجو ده .. بن شرقي لعييييييب، كواليتي مينفعش يقعد في وقت .. استلام وترويض وتسديد نموذج".

‏وأتم حديثه قائلاً:"بن شرقي لعيب حاسس بالكرة كأنها جزء من جسمه".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين جاءوا بتوقيع بن شرقي ومروان عطية.