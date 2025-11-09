مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

"الكرة جزء من جسمه".. إعلامي يعلق على مستوي بن شرقي في السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:15 م 09/11/2025
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    الأهلي والزمالك
    يفو جماهير الأهلي
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

علق الإعلامي الرياضي عمر عبدالله، على مستوي النجم المغربي أشرف بن شرقي مع الأهلي، خلال المواجهة التى جمعته بالغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب عمر عبر حسابه على منصة "إكس":"بعيداً عن الكلام الكتير في الفنيات والجو ده .. بن شرقي لعييييييب، كواليتي مينفعش يقعد في وقت .. استلام وترويض وتسديد نموذج".

‏وأتم حديثه قائلاً:"بن شرقي لعيب حاسس بالكرة كأنها جزء من جسمه".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين جاءوا بتوقيع بن شرقي ومروان عطية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

