موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي
كتب : مصراوي
يستعد فريق الزمالك لمواجهة في بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري.
نتيجة مباراة الأهلي والزمالك
الزمالك خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره الأهلي مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو
الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره زيسكو مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.
يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة ذهابًا وبهدف نظيف إياباً.
