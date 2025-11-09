موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي

نادر شوقي يوجه رسالة لزيزو بعد التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

"دايمًا".. مرتجي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمواجهة في بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره الأهلي مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره زيسكو مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة ذهابًا وبهدف نظيف إياباً.

اقرأ أيضًا:

رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة القمة





بالفيديو.. ملخص وأهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في السوبر المصري



