مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام الأهلي

كتب : مصراوي

08:07 م 09/11/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق الزمالك لمواجهة في بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام الأهلي في السوبر المصري.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين نظيفين على يد نظيره الأهلي مساء اليوم الأحد في نهائي كأس السوبر.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره زيسكو مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة ذهابًا وبهدف نظيف إياباً.

اقرأ أيضًا:
رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة القمة

بالفيديو.. ملخص وأهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز في السوبر المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري ماتش الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان