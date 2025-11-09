علق إبراهيم سعيد النجم الأسبق للأهلي والزمالك، على فوز المارد الأحمر بكأس السوبر المصري على حساب الفارس الأبيض.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، الفوز بالسوبر المصري، لاعيبه رجاله ويستحقوا الفوز".

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بثنائية دون رد، ليحصد لقب السوبر المصري للمرة الـ15.

وافتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة بتسديدة متقنة سكنت الجانب الأيمن من شباك محمد عواد بعد عرضية من زيزو، قبل أن يسجل مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 72.

من زيزو إلى بن شرقي 🔴👏🏼 هدف أول رائع للأهلي في شباك الزمالك ⚽️ pic.twitter.com/gogPJpJSzz — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

الهروب الكبير من طاهر البديل الذهبي ومروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي🦅⚽️ pic.twitter.com/VyPuNmySJc — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

