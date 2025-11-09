مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

ماذا قال النجم الأسبق للأهلي والزمالك عن حصد المارد الأحمر السوبر المصري؟

كتب : محمد القرش

07:48 م 09/11/2025

الأهلي والزمالك

علق إبراهيم سعيد النجم الأسبق للأهلي والزمالك، على فوز المارد الأحمر بكأس السوبر المصري على حساب الفارس الأبيض.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، الفوز بالسوبر المصري، لاعيبه رجاله ويستحقوا الفوز".

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بثنائية دون رد، ليحصد لقب السوبر المصري للمرة الـ15.

وافتتح أشرف بن شرقي أهداف المباراة بتسديدة متقنة سكنت الجانب الأيمن من شباك محمد عواد بعد عرضية من زيزو، قبل أن يسجل مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 72.

"ذكاء اصطناعي".. عامر عبد الله يخطف الأنظار بتعليقه على هدف الأهلي في مرمى الزمالك

"اتخضوا من صويتي".. أول تعليق من زوجة مروان عطية بعد تسجيله الهدف الثاني أمام الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك كأ س السوبر المصري السوبر المصري زيزو بن شرقي مروان عطية الأهلي والزمالك

