كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إبراهيم سعيد يعلق على هدف الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

كتب : محمد القرش

06:52 م 09/11/2025
علق النجم السابق للأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، على هدف المارد الأحمر في مرمى الفارس الأبيض في نهائي كأس السوبر المصري.

وسجل أشرف بن شرقي هدفا للنادي الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 43، بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إيه الجول الحلو ده، زيزو وبن شرقي".

"مرعب".. إعلامي يعلق على هدف بن شرقي في مرمي الزمالك بنهائي السوبر المصري

"ظهر في شوارع القاهرة".. جماهير الأهلي تستعيد اللقب الأفريقي العاشر بطريقة خاصة أمام الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

