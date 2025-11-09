إبراهيم سعيد يعلق على هدف الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري
كتب : محمد القرش
علق النجم السابق للأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، على هدف المارد الأحمر في مرمى الفارس الأبيض في نهائي كأس السوبر المصري.
وسجل أشرف بن شرقي هدفا للنادي الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 43، بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو.
وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إيه الجول الحلو ده، زيزو وبن شرقي".
إيه الجول الحلو ده ❤️🦅
زيزو
بن شرقي ❤️🦅
— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) November 9, 2025
