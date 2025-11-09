باسم يوسف يُحذر من حساب "مسوح البلد" .. ما علاقة مدرب محمد صلاح السابق؟

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي يتنافسها خلالها على لقب كأس السوبر المصري.

ملخص مباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة على المرمى.

ووصلت كرة على يسار الملعب للاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقة 9 ليسدد الكرة تجاه المرمى ولكن أبعدها محمد عواد لركنية نفذها زيزو حولها زميله ديانج أعلى المرمى.

وحصل زيزو على خطأ في الدقيقة 12 بعد كرة مشتركة مع لاعب الزمالك شيكوبانزا من يسار الملعب ونفذ زيزو الركلة الحرة المباشرة ولكن لم تجد من يقابلها لتنتهي لرمية مرمى.

وواصل الأهلي السيطرة على الكرة وقاد ديانج هجمة من يمين الملعب في الدقيقة 15 ليرسل كرة عرضية تصدى لها الونش وصلت لبنشرقي الذي أرسلها كرة عرضية مجدداً ولكن الكرة كانت تخطت خط المرمى.

وواصلت كرة لعمرو ناصر في الدقيقة جعلته منفردًا بمحمد الشناوي ولكنه سدد الكرة في النهاية ضعيفة في يد حارس مرمى الأهلي قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل على لاعب الزمالك في الدقيقة 17.

وارتكب لاعب الزمالك شيكوبانزا خطأ جديد بالدقيقة 19 وسط الملعب ضد لاعب الأهلي أحمد كوكا.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية من يسار الملعب نفذها زيزو وأبعدها شيكوبانزا لاعب الزمالك لتصل مجددًا لزيزو الذي أرسل كرة عرضية جديدة مرت انتهت لركنية من يمين الملعب نفذها زيزو داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن سددها جراديشاير ضعيفة في يد محمد عواد بالدقيقة 21.

وقاد شيكوبانزا في الدقيقة 26 هجمة من يمين الملعب ولكن لم يستطع السيطرة على الكرة في النهاية واستخلصها منه أحمد كوكا.

وصل محمد شحاتة في الدقيقة 30 على ركلة حرة بمنتصف الملعب بعد كرة مشتركة بينه وبين ديانج قبل أن يحصل محمد هاني في الدقيقة التالية على مخالفة بعد محاولة ناصر ماهر لاعب الزمالك استخلاص الكرة من أمامه قبل الانطلاق داخل منطقة الجزاء.

وحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 32 من يسار الملعب نفذها زيزو وأبعدها محمد عواد قبل أن تصل للاعب الأهلي كوكا الذي حاول استغلال تقدم عدم عودة عواد لمرماه وسدد كرة تصدى لها عمر جابر ثم وصلت الكرة لديانج الذي حصل على مخالفة.

ونفذ زيزو الركلة الحرة ولكن تصدى لها الحائط البشري لتصل الكرة إلى شيكو بانزا الذي تقدم صوب منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 36.

وتوقف اللعب في الدقيقة 37 بعد إصابة مدافع الزمالك محمد إسماعيل.

ووصلت كرة في الدقيقة 39 للاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" يسار منطقة جزاء الزمالك ليتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ارتطمت بشباك مرمى محمد عواد من الأعلى.

وحصل فريق الزمالك على ركلة ركنية من يمين الملعب نفذها عبدالله السعيد في الدقيقة 42 ولكن شيكوبانزا حولها برأسه أعلى مرمى الشناوي.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة طولية في الدقيقة 44 لزميله أشرف بنشرقي داخل منطقة جزاء الزمالك ليستلم الكرة بصورة جعلته منفردًا بالمرمى وسدد الكرة في الشباك.

وكاد يتعادل الزمالك بالدقيقة التالية بعد خطأ من محمد الشناوي في تمرير الكرة لزميله ديانج ليستخلص ناصر ماهر الكرة ويرسلها لعبدالله السعيد الذي سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة في يد حارس مرمى الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند 05:30 مساء اليوم الأحد.

تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

المهاجم: نييتس جراديشار.

تشكيل الزمالك الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

