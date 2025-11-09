مباريات الأمس
لحظة بلحظة بالفيديو.. بيراميدز 1 - 1 سيراميكا كليوباترا

كتب : مصراوي

02:44 م 09/11/2025

سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا التي يتنافسها خلالها على المركز الثالث بكأس السوبر.

ملخص مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا:

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في إضافة الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 33 عن طريق المغربي أحمد بلحاج.

طرد كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز بعد اعتراضه على قرارات الحكم

مصطفى زيكو لاعب فريق بيراميدز أدرك هدف التعادل في الدقيقة 45 من تسديدة قوية احتسبها حكم الفار.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1\1.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا سيلتقي نظيره بيراميدز عند 02:45 عصر اليوم الأحد.

تشكيل بيراميدز لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - محمد رضا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - عمر الجزار - ابراهيم محمد- أيمن موكا - أحمد سمير - عمرو السولية.

