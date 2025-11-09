مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

هل تكون عودة الأرض مكافأة الزمالك بعد السوبر؟.. يعقوب السعدي يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

12:24 م 09/11/2025
فجر الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، مفاجأة حول عودة أرض نادي الزمالك، بمدينة 6 أكتوبر من جديد، بعد سحبها في الفترة الماضية من جانب وزارة الإسكان.

ويستعد الزمالك مساء اليوم، لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وقال الإعلامي يعقوب السعدي خلال برنامجه عبر قناة أبوظبي الرياضية: "معلومة من مصدر موثوق فيه .. أرض نادي الزمالك في أكتوبر ستعود من جديد للنادي كما هي خلال الأيام القليلة القادمة".

ويبحث نادي الزمالك عن حل أزمة أرض أكتوبر، في أسرع وقت، ويترقب مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، موقف الدولة المصرية من إيجاد الحل لإعادة استكمال الفرع الجديد.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

الزمالك أرض الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك يعقوب السعدي كأس السوبر المصري

