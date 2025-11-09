"اللي عنده إصرار يهزم اللي ليه أنصار".. تعليق ناري من عمرو أديب على نهائي

فجر الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، مفاجأة حول عودة أرض نادي الزمالك، بمدينة 6 أكتوبر من جديد، بعد سحبها في الفترة الماضية من جانب وزارة الإسكان.

ويستعد الزمالك مساء اليوم، لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وقال الإعلامي يعقوب السعدي خلال برنامجه عبر قناة أبوظبي الرياضية: "معلومة من مصدر موثوق فيه .. أرض نادي الزمالك في أكتوبر ستعود من جديد للنادي كما هي خلال الأيام القليلة القادمة".

ويبحث نادي الزمالك عن حل أزمة أرض أكتوبر، في أسرع وقت، ويترقب مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، موقف الدولة المصرية من إيجاد الحل لإعادة استكمال الفرع الجديد.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

