كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

رباعي هجومي ناري.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر

كتب : محمد خيري

11:23 ص 09/11/2025
استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبخوض به مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

ووضع المدير الفني الدنماركي، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر، خلال المران الختامي أمس السبت، ووضح خلاله الاعتماد على القوة الضاربة في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

المهاجم: نييتس جراديشار.

الدنماركي ييس توروب التشكيل المتوقع النادي الأهلي مباراة الزمالك كأس السوبر المصري

