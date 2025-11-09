رباعي هجومي ناري.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر

"اللي عنده إصرار يهزم اللي ليه أنصار".. تعليق ناري من عمرو أديب على نهائي



استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبخوض به مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

ووضع المدير الفني الدنماركي، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأحمر، خلال المران الختامي أمس السبت، ووضح خلاله الاعتماد على القوة الضاربة في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية.

خط الوسط الهجومي: أحمد السيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي.

المهاجم: نييتس جراديشار.