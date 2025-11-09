تمنى الإعلامي عمرو أديب، فوز الزمالك على نظيره الأهلي، خلال المباراة التي تقام بينهما اليوم في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هو أنا ليه عايز الزمالك يكسب النهارده؟ غير أني زملكاوي".

وأضاف: "عايز الأجيال الجديدة تعرف حاجه مهمه أن الإمكانيات مش كل حاجة وكم من نادي مكافح عنده اصرار يهزم نادي عنده فلوس و انصار".

واختتم تصريحاته: "قول يا رب الزمالك النهاردة يفرحنا جميعا قولوا أمين".

الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب نظيره بيراميدز، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي المقابل نجح فريق الأهلي في إقصاء نظيره سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بنتيجة 1/2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.