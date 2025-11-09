مباريات الأمس
إبراهيم حسن يكشف سر غياب الرباعي عن قائمة منتخب مصر

كتب : محمد خيري

10:29 ص 09/11/2025
أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم خروج أكثر من لاعب من قائمة معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وقال "حسن"، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أنه خرج أكثر من لاعب، بسبب الإصابة على رأسهم محمد عبد المنعم ومصطفى فتحي وأحمد عيد وعمرو الجزار.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الإثنين استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد على أن يواجه الفائز من المباراة الفائز من لقاء كاب فيردي وإيران يوم 18 نوفمبر.

يصل مساء اليوم باقي أفراد الجهاز وعدد من اللاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر قادمين من القاهرة، إلى الإمارات وتحديدا مدينة العين في السابعة مساءً، كما سينضم اللاعبون المختارون من فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا يوم 10 نوفمبر بمدينة العين بالإمارات عقب انتهاء مباراتي السوبر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر إبراهيم حسن حسام حسن قائمة منتخب مصر

