الكشف عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة بيراميدز وسيراميكا في بطولة كأس السوبر المصري على المركز الثالث والرابع، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 9 فبراير، في تمام الساعة 2:45 مساء، وتقام المباراة على ستاد آل نهيان.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وأسند الاتحاد المصري إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم دولي يضم حكم ساحة إماراتي، إلى جانب حكم فيديو برازيلي، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حكم الساحة: عمر محمد آل علي (إماراتي)

حكم مساعد 1: محمد أحمد يوسف (إماراتي)

حكم مساعد 2: ياسر سبيل المرشدي (إماراتي)

حكم رابع: ناصر علي يوسف (إماراتي)

حكم VAR: إيجور دي أوليفييرا (برازيلي)

حكم VAR مساعد: أحمد سعيد النقبي (إماراتي)

يذكر أن بيراميدز ينافس على المركز الثالث بعد خسارته أمام الزمالك بضربات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

بينما ذهب سيراميكا كليوباترا للمنافسة على المركز الثالث بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر المصري.