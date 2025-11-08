ماذا قال رئيس الإسماعيلي في أول اجتماع مع اللاعبين بعد توليه المهمة؟

عقد الدكتور طارق رحمي، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فور عودتهم من الإجازة التي حصلوا عليها خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية.

وحضر الجلسة كلاً من الدكتور إبراهيم فارس نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ مصطفى أميرو عضو مجلس الإدارة .

وخلال اللقاء، هنأ رئيس النادي للاعبين على الفوز الأخير أمام كهرباء الإسماعيلية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة على مختلف المستويات داخل النادي.

كما أشار في الوقت نفسه أن مجلس الإدارة يثق بشكل كامل وكبير في المجموعة الحالية من اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهير الدراويش.

وشدد رئيس النادي على أن العمل الاحترافي هو أساس نجاح أي منظومة رياضية، موضحاً أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من الجميع للعبور من الموقف الحالي.

وفي الختام وجع الدكتور طارق رحمي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، على دعمهما المستمر للنادي خلال الفترة الماضية.