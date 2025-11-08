يورتشيتش يعلن الدفع بحارس جديد في مباراة سيراميكا بالسوبر المصري

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن الحارس محمود جاد سيشارك أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا عصر الأحد في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري.

وأوضح يورتشيتش أن جاد يعتبر جوهرة جديدة أضيفت إلى مجموعة نادي بيراميدز في ظل ما يمتلكه الحارس من إمكانيات رائعة ورغبة وطموح.

واختتم المدرب الكرواتي أن حارس المرمى وجوده مهم وحافز للنجاح، ووجوده مع الشناوي وإكرامي وباقي الشباب فإن مستقبل حراسة المرمى بنادي بيراميدز في أمان لعشر سنوات قادمة.