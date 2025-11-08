القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
كتب : محمد الميموني
الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر
ويواجه الأهلي نظيره الزمالك عند الخامسة والنصف عصر يوم غد الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025/26.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر
ونعرض خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري كالتالي:
1ـ أبو ظبي الرياضية
2 ـ دبي الرياضية
3 ـ أون سبورت 1.
