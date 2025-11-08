مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

كتب : محمد الميموني

03:53 م 08/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك عند الخامسة والنصف عصر يوم غد الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025/26.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

ونعرض خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري كالتالي:

1ـ أبو ظبي الرياضية

2 ـ دبي الرياضية

3 ـ أون سبورت 1.

اقرأ أيضًا:

هل الزمالك المنافس الحقيقي للأهلي؟.. الشناوي يرد

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك ماتش الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)