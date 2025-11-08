"أنا كذلك غاضب".. أول رد من أحمد عبدالرؤوف على استبعاد حسام حسن لناصر ماهر

"فتوح لم يصل لمستواه وشككوا فينا".. أحمد عبدالرؤوف يتحدث عن نهائي كأس السوبر

"نواجه فريق محترم به نجوم كبار".. عمر جابر يعلق على مباراة الأهلي والزمالك

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك عند الخامسة والنصف عصر يوم غد الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025/26.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

ونعرض خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري كالتالي:

1ـ أبو ظبي الرياضية

2 ـ دبي الرياضية

3 ـ أون سبورت 1.

اقرأ أيضًا:

هل الزمالك المنافس الحقيقي للأهلي؟.. الشناوي يرد

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر



