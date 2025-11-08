"مفاجأة".. لاعب زد يكشف سبب تراجع مستوى زيزو مع الأهلي

ماذا يحدث حين تعادل الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟

تغيير في طقم الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر

قال لاعب فريق زد، أحمد الصغيري، إنه تفاجأ بصفقة انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وأضاف الصغيري، في تصريحات لإذاعة أون سبورت، اليوم السبت:"تفاجأت بصفقة انتقال زيزو للأهلي لأنها كانت مباشرة بعد رحيله عن الزمالك وهو أمر لم يحدث منذ فترة خاصة أن زيزو كان نجمًا كبيرًا في الزمالك ولكن لم اتفاجأ بانتقال أشرف بنشرقي أو إمام عاشور للأهلي".

وأوضح لاعب فريق زد أن زيزو يحتاج بعض الوقت للتأقلم ثم سيستعيد مستواه مرة أخرى، معللاً:"زيزو مع الزمالك كان النجم الأول عكس الأهلي هو واحد ضمن عدة نجوم للأهلي".

وتابع الصغيري:"أي لاعب لا يستطيع ناديه الحفاظ على استمراره يكون أمامه فرصة للانضمام إلى الفريق المنافس والاحتراف سهّل من انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك".

وأتم صاحب الـ 27 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أن أي لاعب في مصر يحلم باللعب بقميص الأهلي أو الزمالك للمنافسة على البطولات.

وشارك الصغيري الذي ينشط في مركز خط الوسط بقميص زد خلال الموسم الجاري بـ 12 مباراة في الدوري.

اقرأ أيضًا:

قصص متفوتكش.. حقيقة منشور ناصر ماهر عن الأهلي.. واحتفالات لاعبي المنتخب بالتعادل مع فنزويلا





قبل القمة.. 15 قصة لا تفوتك على الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر



