أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة لعام 2025 الذي ستستضيفه مدينة الرباط المغربية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر مساء يوم أمس الجمعة، أن الحفل سيُقام يوم 19 نوفمبر المقبل.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

ويتنافس محمد صلاح مع الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز على لقب أفضل لاعب بقارة أفريقيا وبجانبهم المحترف النيجيري بصفوف جالاتا سراي التركي فيكتور أوسيمين والمغربي بصفوف باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ولاعب نهضة بركان أسامة المليوي.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة كل من: المحترف الكاميروني بصفوف نابولي، أنجيسا والسنغالي باب سار لاعب توتنهام ومواطنه إليمان ندياي لاعب إيفرتون والجابوني دينيس بوانجا لاعب لوس أنجلوس الأمريكي والغيني سريهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.



ويتواجد بحفل جوائز الأفضل في أفريقيا اسمًا مصريًا بجانب محمد صلاح وهو أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

