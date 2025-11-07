"فلاش باك".. الموسم الأسوأ في تاريخ الزمالك "كابوس الجماهير"

مازالت جماهير نادي الزمالك، تتخوف من الأزمات التي يعاني منها الفريق، على المستوى الفني والإداري، رغم تأهل الفريق مؤخرًا لنهائي كأس السوبر المصري.

فريق الزمالك فاز على نظيره بيراميدز نتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.

الموسم الأسوأ في تاريخ الزمالك

ويرصد موقع مصراوي في التقرير الموسم الأسوأ للزمالك الذي تلقي فيه أكبر عدد من الهزائم.

يبقي موسم 2008- 2009، هو الأسوأ بالنسبة لجماهير الزمالك عبر مشوار الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

حيث تعرض الأبيض للخسارة في 10 مباريات من أصل 30، ليحتل المركز السادس في نهاية البطولة، وهو الأمر الذي حدث من قبل في موسم 2003- 2004، بالحصول علي نفس المركز.

الزمالك في موسم 2008- 2009، خاض 30 مباراة، فاز فى 11، وتعادل في 9 و خسر في 10، سجل 34 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا، وجمع فقط 42 نقطة.

