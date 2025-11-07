مباريات الأمس
موعد الاجتماع الفني لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

كتب : نهي خورشيد

03:49 م 07/11/2025

كأس السوبر المصري

يعقد ظهر غدٍ السبت، فعاليات الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقرر له على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويُقام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، أي العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي اللجنة المنظمة، إلى جانب مسؤولي لجنة الحكام واتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة جميع الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة النهائية، بما في ذلك تحديد ألوان قمصان الفريقين، ومواعيد الوصول إلى الملعب، وترتيبات دخول البعثات والجماهير، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بيوم المباراة.

وكان الزمالك حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه المثير على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل الفريق الكروي بالنادي الأهلى إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد هزاع بن زايد.

