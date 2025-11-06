مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

قال أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق إن فوز فريقه على نظيره سيراميكا كليوباترا كان مستحقًا.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة إكس عقب المباراة:" فوز مستحق مع أداء أفضل للأهلي كتير من اللاعبين في حالة جيدة اليوم مباراة النهائي حتكون أكتر صعوبة".

وفي تدوينة لاحقة عبر حسابه بمنصة إكس عقب مباراة الزمالك وبيراميدز كتب شوبير:"يبقي الكبير كبير نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك".

نتيجة مباراة الزمالك و بيراميدز

الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي عند الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

