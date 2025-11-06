موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف على فوز الزمالك أمام بيراميدز

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الخميس تأهله رسمياً إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحتكم اللقاء إلى ركلات الترجيح والتي رجحت كفة الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.