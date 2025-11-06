"الكبير كبير".. أول تعليق من شوبير على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال مع لاعبي القلعة الحمراء، بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

واحتفل عاشور داخل أرضية ملعب "هزاع بن زايد"، إذ حمل زميله أحمد سيد زيزو، كما وجه تحية خاصة إلى باقي لاعبي القلعة الحمراء.

"جمهوره ده حماه".. إمام عاشور يحمل زيزو احتفالًا بتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر 🔥



برعاية National Bank of Egypt البنك الأهلي المصري pic.twitter.com/FXjuFdvL7P — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 6, 2025

والجدير بالذكر أن إمام عاشور لايزال مستبعداً عن المشاركة مع الأهلي، رغم خوضه التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك لعدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي "A".