كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 0
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

0 0
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

احتفال خاص لإمام عاشور مع لاعبي الأهلي بعد التأهل إلى نهائي السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

09:25 م 06/11/2025
حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال مع لاعبي القلعة الحمراء، بعد التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

واحتفل عاشور داخل أرضية ملعب "هزاع بن زايد"، إذ حمل زميله أحمد سيد زيزو، كما وجه تحية خاصة إلى باقي لاعبي القلعة الحمراء.

والجدير بالذكر أن إمام عاشور لايزال مستبعداً عن المشاركة مع الأهلي، رغم خوضه التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك لعدم جاهزيته الكاملة بعد إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي "A".

