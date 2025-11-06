بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة مدافعه أمام الزمالك بالسوبر المصري

"الكبير كبير".. أول تعليق من شوبير على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل إصابة مدافعه محمود، والتى تعرض لها خلال الشوط الأول من مواجهة الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة بينهما حالياً على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح المنيري أن مرعي شعر بآلام عضلية "العضلة الخلفية" أجبرته على مغادرة الملعب، ليقرر الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الدفع بالقائد علي جبر بدلاً منه مع بداية الشوط الثاني.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحوصات طبية وأشعة لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي انطلقت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.