الكشف عن رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

حصد نجم خط الوسط بالنادي الأهلي أليو ديانج على جائزة رجل مباراة فريقه ونظيره سيراميكا كليوباترا التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشارك ديانج في فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور نهائي كأس السوبر بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام مساء اليوم أيضًا.

