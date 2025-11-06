مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 0
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

0 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

الكشف عن رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

كتب : مصراوي

08:00 م 06/11/2025
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
    ديانج من مران الأهلي
    ديانج من تدريبات الأهلي
    أليو ديانج
    ديانج

حصد نجم خط الوسط بالنادي الأهلي أليو ديانج على جائزة رجل مباراة فريقه ونظيره سيراميكا كليوباترا التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وشارك ديانج في فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور نهائي كأس السوبر بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام مساء اليوم أيضًا.

اقرأ أيضًا:

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

8 صور لردفعل زيزو المثير للجدل أثناء تغييره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج ديانج ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا نتيجة ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا ماتش الأهلي كأس السوبر المصري

