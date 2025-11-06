تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

حكم دولي سابق يعلق على أحقيقة سيراميكا الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي

عبر حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من خط دفاع الأحمر بعد استقبال هدف سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وانتهى لقاء الأهلي وسيراميكا بتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية بالفوز بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله للمباراة النهائية.

وقال حسام غالي في الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "الهدف الذي استقبله الأهلي في مرماه بالشوط الأول غريب ولا يصح أن يأتي هكذا".

وواصل: "هدف الأهلي وحش قوي ميجيش في الأهلي تمركزات المدافعين خطأ".

واختم حسام غالي: "يجب أن يعالج المدرب يسس توروب الأخطاء الدفاعية في فريق الأهلي في المباريات القادمة".

