مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 0
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

0 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

07:53 م 06/11/2025
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (16) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (4) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (8) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (7) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (5) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (6) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (12) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (11) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (13) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (15) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (10) (1)

عبر حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من خط دفاع الأحمر بعد استقبال هدف سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وانتهى لقاء الأهلي وسيراميكا بتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية بالفوز بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله للمباراة النهائية.

وقال حسام غالي في الاستوديو التحليلي عقب المباراة: "الهدف الذي استقبله الأهلي في مرماه بالشوط الأول غريب ولا يصح أن يأتي هكذا".

وواصل: "هدف الأهلي وحش قوي ميجيش في الأهلي تمركزات المدافعين خطأ".

واختم حسام غالي: "يجب أن يعالج المدرب يسس توروب الأخطاء الدفاعية في فريق الأهلي في المباريات القادمة".

الأهلي وسيراميكا كليوباترا حسام غالي كأس السوبر المصري الأهلي وسيراميكا

