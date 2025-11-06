مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

جميع المباريات

8 صور لردفعل زيزو المثير للجدل أثناء تغييره

كتب : محمد عبد الهادي

06:58 م 06/11/2025
أبدى لاعب النادي الأهلي أحمد السيد زيزو، غضبة لحظة استبداله في المباراة المقامة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخرج زيزو من المباراة في الدقيقة 80 ليشارك بدلًا منه اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للاعب وعلقوا عليها باعتراضه عن التغيير.

وأظهرت الكاميرات ردة فعل زيزو، حيث توجه اللاعب لتحية زملاؤه ولم يبدي اعتراضه كما أشيع.

جدير بالذكر أن زيزو ساهم في الهدف الأول للأهلي بعدما قدم تمريرة لزميله تريزيجيه الذي سجل منها الهدف الأول.

زيزو استبدال زيزو الأهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري

