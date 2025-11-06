8 صور لردفعل زيزو المثير للجدل أثناء تغييره

مصدر يكشف سبب غياب صديق أوجولا عن مباراة الأهلي في كأس السوبر

أبدى لاعب النادي الأهلي أحمد السيد زيزو، غضبة لحظة استبداله في المباراة المقامة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخرج زيزو من المباراة في الدقيقة 80 ليشارك بدلًا منه اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للاعب وعلقوا عليها باعتراضه عن التغيير.

وأظهرت الكاميرات ردة فعل زيزو، حيث توجه اللاعب لتحية زملاؤه ولم يبدي اعتراضه كما أشيع.

جدير بالذكر أن زيزو ساهم في الهدف الأول للأهلي بعدما قدم تمريرة لزميله تريزيجيه الذي سجل منها الهدف الأول.

