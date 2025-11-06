مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

جميع المباريات

"بقي بيهزر".. تعليق قوي من إبراهيم سعيد بعد خطأ الشناوي أمام سيراميكا

كتب : نهي خورشيد

06:46 م 06/11/2025
علق إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق، على هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك القلعة الحمراء في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"الشناوي بقي يهزر في الملعب، ‏هو خرج بدري ليه !! ‏سهلها على المهاجم".

تعليق إبراهيم سعيد

وكان هدف تعادل سيراميكا كليوباترا، جاء بعد خروج خطأ من الشناوي، ليسددها مروان عثمان من لمسة واحدة في الدقيقة 41.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا إبراهيم سعيد محمد الشناوي كأس السوبر المصري مروان عثمان الاهلي

