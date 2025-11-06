علق إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق، على هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك القلعة الحمراء في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"الشناوي بقي يهزر في الملعب، ‏هو خرج بدري ليه !! ‏سهلها على المهاجم".

وكان هدف تعادل سيراميكا كليوباترا، جاء بعد خروج خطأ من الشناوي، ليسددها مروان عثمان من لمسة واحدة في الدقيقة 41.