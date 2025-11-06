ملخص وركلات ترجيح الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (فيديو)

"دمتم خير سند".. أيمن الكاشف يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز على سيراميكا

"الكبير كبير".. أول تعليق من شوبير على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر

"لمدة 35 دقيقة".. موقف غير معتاد للاعب الزمالك أمام بيراميدز

مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

حصد فريق الزمالك بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس السوبر المصري بالفوز على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة (5 -4 ) بعدما انتهت مباراته أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس بالتعادل السلبي.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز:

وبدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من الطرفين على الكرة قبل أن يستحوذ فريق بيراميدز نسبيًا على الكرة بصورة أكبر.

وعاد لاعبو الزمالك خلال الدقائق التالية للدخول في أجواء المباراة مجددًا ولكن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أمسك بكرة طولية نُفذت من خلف خط دفاع بيراميدز قبل أن تصل لمهاجم الزمالك عمرو ناصر بالدقيقة 8.

وسدد لاعب بيراميدز فيستون مايلي كرة في الدقيقة 15 ولكنها وصلت سهلة في يد حارس مرمى الزمالك محمد عواد فيما سدد محمود بنتايج لاعب الزمالك ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 19 ارتطمت في الدفاع.

وأرسل لاعب بيراميدز محمد الشيبي كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن أبعدها الدفاع ثم وصلت لوليد الكرتي الذي سدد الكرة قوية بالدقيقة 23 ولكن بعيدة عن المرمى.

وعاد فيستون مايلي بتسديدة جديدة في الدقيقة 34 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الزمالك محمد عواد، فيما سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك كرة في الدقيقة 37 ولكن مرت بعيدة عن مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز

واضطر المدير الفني لفريق الزمالك، أحمد عبد الرؤوف، للدفع باللاعب أحمد شريف بدلاً من عدي الدباغ بالدقيقة 42 بعد إصابة الأخير.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بالدفع بعبدالله السعيد بدلاً من أحمد ربيع.

وسيطر فريق بيراميدز على الكرة في بداية الشوط الثاني فسدد لاعبه زلاكة كرة قوية ولكنها ارتطمت بوجه الونش بالدقيقة 49 ثم أرسل محمد الشيبي كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 52 حولها زميله محمد حمدي برأسه ولكن في الشباك من الخارج.

وتوقف اللعب بالدقيقة 55 بعد سقوط محمود عواد حارس مرمى الزمالك لتلقي العلاج ومع استئناف اللعب سدد ناصر ماهر لاعب الزمالك كرة قوية ولكن وصلت ليد حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي بالدقيقة 58.

ودفع المدير الفني للزمالك أحمد عبد الرؤوف في الدقيقة 59 باللاعب شيكوبانزا بدلاً من محمود بنتايج ثم أشهر الحكم بطاقة صفراء ضد لاعب بيراميدز وليد الكرتي بعد كرة مشتركة مع محمد شحاتة بالدقيقة 62.

وأرسل أحمد شريف كرة عرضية في الدقيقة 56 داخل منطقة جزاء بيراميدز ولكن أبعدها أحمد الشناوي فيما أرسل شيكوبانزا لاعب الزمالك كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع بيراميدز في الدقيقة 68.

وتصدى دفاع الزمالك في الدقيقة 69 لتسديدة قوية من لاعب بيراميدز زلاكة على حدود منطقة الجزاء، فيما دفع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك في الدقيقة 77 باللاعبين سيف الجزيري وسيف جعفر بدلًا من أحمد شريف وعمرو ناصر.

ودفع المدير الفني لفريق بيراميدز في الدقيقة 82 بالثنائي إيفرتون وزيكا بدلاً من كريم حافظ وزلاكة.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 86 للاعب الزمالك شيكو بانزا أمام منطقة جزاء بيراميدز ولكنه سددها أعلى المرمى ثم مرر عبد الله السعيد كرة بينية رائعة لزميله سيف الجزيري الذي سددها بوجه القدم لتمر بجانب القائم الأيسر بقليل في الدقيقة 87.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة التالية للاعب بيراميدز إيفرتون داخل منطقة جزاء الزمالك ولكنه سددها قوية أعلى المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ركلات الترجيح

وسدد مروان حمدي ركلة الترجيح الأولى لبيراميدز بنجاح في مرمى محمد عواد.

وسدد عبد الله السعيد ركلة الترجيح الأولى للزمالك بنجاح في مرمى أحمد الشناوي.

وسدد إيفرتون ركلة الترجيح الثانية لبيراميدز بنجاح في مرمى محمد عواد.

وسدد محمود حمدي الونش ركلة الترجيح الثانية للزمالك بنجاح في مرمى أحمد الشناوي.

وسدد عبدالرحمن مجدي لاعب بيراميدز ركلة الترجيح الثالثة بنجاح في مرمى محمود عواد.

وسدد ناصر ماهر ركلة الترجيح الثالثة للزمالك بنجاح في مرمى أحمد الشناوي.

وسدد وليد الكرتي ركلة الترجيح الرابعة بنجاح لفريق بيراميدز في مرمى محمد عواد.

وسدد محمد شحاتة ركلة الترجيح الرابعة بنجاح لفريق الزمالك بمرمى أحمد الشناوي.

وتصدى محمد عواد لركلة الترجيح الخامسة التي سددها مصطفى زيكو.

وسدد سيف الجزيري ركلة الترجيح الخامسة للزمالك بنجاح في مرمى أحمد الشناوي ليصعد فريقه للنهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة في دور النهائي بالفائز من مباراة دور نصف النهائي الأخر المقام حاليًا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري

وبدأ فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك في كأس السوبر المصري

وبدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الزمالك: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو"، ومروان حمدي.