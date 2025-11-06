تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقامة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وشهد التشكيل العديد من المفاجآت، أبرزها عودة محمد عواد لحراسة المرمي رغم غيابه عن التشكيل منذ مطلع الموسم الكروي.

كما شهد التشكيل جلوس عبدالله السعيد احتياطيًا، وعودة محمد شحاتة للتشكيل، بجانب البدء بثنائي هجومي هما الدباغ وعمرو ناصر.

ويلعب الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

أما مقاعد البدلاء فجاءت على النحو التالي: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.