كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

06:27 م 06/11/2025
كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقامة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وشهد التشكيل العديد من المفاجآت، أبرزها عودة محمد عواد لحراسة المرمي رغم غيابه عن التشكيل منذ مطلع الموسم الكروي.

كما شهد التشكيل جلوس عبدالله السعيد احتياطيًا، وعودة محمد شحاتة للتشكيل، بجانب البدء بثنائي هجومي هما الدباغ وعمرو ناصر.

ويلعب الفارس الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

أما مقاعد البدلاء فجاءت على النحو التالي: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، سيف جعفر، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، شيكو بانزا، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

تشكيل الزمالك الزمالك وبيراميدز كأس السوبر المصري بيراميدز أحمد عبد الرؤوف

