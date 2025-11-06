تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

كتب - نهى خورشيد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقامة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وشهد التشكيل تواجد المهاجم الكونغولي ماييلي أساسيًا في التشكيل الرسمي رغم تردد أنباء عن استبعاده من اللقاء.

ويخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو"، ومروان حمدي.