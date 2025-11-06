ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

سبب استبعاد صبحي وبيزيرا من تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

"بقي بيهزر".. تعليق قوي من إبراهيم سعيد بعد خطأ الشناوي أمام سيراميكا

مصدر يكشف سبب غياب صديق أوجولا عن مباراة الأهلي في كأس السوبر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، في منافسات بطولة السوبر المصري.

وانطلقت صافرة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي السوبر.

وبهذا الفوز ضمن النادي الأهلي، الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، في انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الزمالك وبيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: جراديشار، محمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: رأسية من تريزيجيه ولكنها تمر بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 10: تسديدة من مروان عطية، تصل سهلة إلى يد حارس مرمى سيراميكا محمد بسام.

الدقيقة 18: الهدف الأول للأهلي عن طريق محمود تريزيجيه.

الدقيقة 25: عرضية من محمد هاني يخرجها دفاع سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 35: عرضية من سيراميكا كليوباترا، يبعدها دفاع الأهلي.

الدقيقة 37: تسديدة من أشرف بن شرقي يتصدى لها حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 41: مروان عثمان يحرز هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا، في مرمى الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: فرصة خطيرة للأهلي يبعدها دفاع سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: عرضية أشرف بن شرقي يبعدها دفاع فريق سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 51: جراديشار يحرز الهدف الثاني للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 62: تسديدة مباغتة من أحمد بلحاج لاعب سيراميكا ولكن الشناوي يتصدى لها على مرتين.

الدقيقة 68: طاهر محمد يشارك بدلا من جراديشار في تشكيل الأهلي، بعد تعرضه للإصابة.

الدقيقة 74: فرصة التعادل تضيع على سيراميكا كليوبارتا، بعد انفراد تام من فخري لاكاي يتصدى له محمد الشناوي.

78: عرضية من محمد هاني يبعدها دفاع فريق سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 80: سيطرة على الكرة من لاعبي سيراميكا كليوباترا، دون خطورة حقيقة على مرمى الأهلي.

الدقيقة 83: تسديدة قوية من لاعب سيراميكا كليوباترا، تمر بجوار مرمى الأهلي.

الدقيقة 89: تسديدة قوية من محمد علي بن رمضان، من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى حارس سيراميكا.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: تسديدة قوية من مروان عطية ولكنها تخرج أعلى مرمى سيراميكا.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.