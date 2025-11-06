مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

1 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

"بن رمضان وأفشة".. مقاعد بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر

كتب - يوسف محمد:

04:32 م 06/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    النادي الأهلي (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    النادي الأهلي (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي (8) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي الجماعي (3)
  • عرض 12 صورة
    مران الأهلي الجماعي (15)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور في مران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد قليل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي السوبر.

وأعلن الدنماركي ياس توروب المدير الفني للمارد الأحمر، منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: جراديشار، محمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر كلا من: "عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، أحمد عبد القادر، محمد شكري، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير ومحمد عبدالله".

أقرأ أيضًا:

برسالة مؤثرة.. خوان بيزيرا يعلن رسميا غيابه عن مباراة بيراميدز

"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في كأس السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا بطولة السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري