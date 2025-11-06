يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد قليل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي السوبر.

وأعلن الدنماركي ياس توروب المدير الفني للمارد الأحمر، منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: جراديشار، محمود حسن تريزيجيه وأشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر كلا من: "عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، أحمد عبد القادر، محمد شكري، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير ومحمد عبدالله".

