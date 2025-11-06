سامي الشيشيني لمصراوي: غياب خوان بيزيرا لن يؤثر على الزمالك

علق سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق، على غياب البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الأبيض، عن مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "خوان بيزيرا لاعب جيد، لكن على المستوى الفردي، فهو أحيانا يؤثر على المستوى الجماعي، فعندما خرج المباراة الماضية، الفريق ظهر بشكل أفضل على المستوى الجماعي".

واختتم: "ومن الأفضل الاعتماد على فريق وليس لاعب، نعم غيابه مؤثر لكن إذا تحدثا عن الأداء الجماعي، يمكن أن تشعر أنه لن يؤثر على الفريق، مع تألق ناصر ماهر ووجود سيف الدين الجزيري وعبدالله السعيد وعودة شحاتة، وأحمد فتوح عمل جبهة يسرى قوية مع بنتايك".

جدير بالذكر أن خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال المباراة الماضية ضد طلائع الجيش، ويغيب عن مواجهة اليوم ضد بيراميدز.

