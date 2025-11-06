ماييلي يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

"صعبة على الثنائي".. سامي الشيشيني يتحدث لمصراوي عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

بيراميدز يواجه الزمالك في كأس السوبر المصري

ويستضيف ملعب آل نهيان، المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح استقراره على نفس تشكيل المباريات الماضية، مع إمكانية وجود تغيير وحيد فقط.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة.

خط الهجوم: إيفرتون - فيستون ماييلي - مصطفى زيكو.



