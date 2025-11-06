مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

ماييلي يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

كتب : محمد خيري

12:57 م 06/11/2025
استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

بيراميدز يواجه الزمالك في كأس السوبر المصري

ويستضيف ملعب آل نهيان، المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ووضع المدير الفني اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح استقراره على نفس تشكيل المباريات الماضية، مع إمكانية وجود تغيير وحيد فقط.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة.

خط الهجوم: إيفرتون - فيستون ماييلي - مصطفى زيكو.


اقرأ أيضا:
لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماييلي الهجوم بيراميدز الزمالك كأس السوبر المصري

أخبار

