كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد الهادي

12:48 ص 06/11/2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباريات السوبر المصري من الفترة 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة بطل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وفريق يشارك بالكارت الذهبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على أرضية ملعب ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

أعلن الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن بطولة السوبر المصري ستنقل على 3 قنوات وهي: "أبو ظبي الرياضية، و أون سبورت، ودبي الرياضية".

الزمالك وبيراميدز كأس السوبر المصري بطولة كأس السوبر المصري موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

