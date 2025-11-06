موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

"قبل مباراة سيراميكا".. ماذا يفعل الأهلي بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباريات السوبر المصري من الفترة 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة بطل الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وفريق يشارك بالكارت الذهبي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على أرضية ملعب ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

أعلن الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن بطولة السوبر المصري ستنقل على 3 قنوات وهي: "أبو ظبي الرياضية، و أون سبورت، ودبي الرياضية".

