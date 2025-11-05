علي ماهر: لدينا نفس طموح الأهلي وجاهزون للوصول لنهائي السوبر

علق علي ماهر، المدير المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، على مواجهة فريقه غدا الخميس أمام الأهلي، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي: "نحن على أتم الاستعداد لمباراة الغد أمام الأهلي، السوبر في الإمارات يمثل فرحة للجميع".

وأضاف: "نعمل على الفوز خلال كل مباراة نخوضها، واللاعبين جميعًا في حالة بدنية وذهنية جيدة للغاية، ونحاول استغلال حالة اللاعبين ورغبة الإدارة لتحقيق الفوز بالمباراة، ولدينا خطة ودوافع كافية لتحقيق هدفنا".

وأوضح: "طموحنا كبير والفوز باللقب حق مشروع لكل الفرق، ولدينا نفس طموح الأهلي لخطف كأس السوبر، ونحن معتادون على الضغط، ولدينا لاعبين كبار وبشخصية ودوافع كافية لتحقيق الفوز، ونقاتل للعودة بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة".

وأكمل: "جميع اللاعبين يعملون على تحقيق النجاح ولديهم تفهم كامل لأهمية وصعوبة المرحلة، ونقدم حاليًا كرة قدم ممتعة مع نتائج قوية".

واستطرد: "الإدارة تلبي جميع احتياجاتنا والمنظومة كاملة تعمل على النجاح، ولا نغفل عمل الجهاز الفني كونه نقطة الانطلاق الأساسية".

وأختتم تصريحاته: "لدينا العديد من الهدافين، وخط دفاعنا من بين الأفضل في الدوري المصري، ومجهود الفريق هو خير دليل".