محمد الشناوي: "جاهزون نفسيًا وبدنيًا.. وهدفنا كأس السوبر"

كتب : هند عواد

03:55 م 05/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (4)
  • عرض 4 صورة
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 4 صورة
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جاهزيتهم لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سعداء بوجودنا في بلدنا الثاني الإمارات، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والتنظيم المميز، فدائمًا ما نجد دعمًا واهتمامًا كبيرين هنا، سيراميكا فريق مميز ويقدم أداءً قويًا في الدوري، ونحن نستعد لكل مباراة بكل جدية".

وأضاف: "عندما نشارك في بطولة مثل السوبر المصري، نكون في أعلى درجات التركيز والاستعداد، وهدفنا دائمًا الفوز بكل بطولة نشارك بها، نحن جاهزون نفسيًا وبدنيًا للمباراة، ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير، ووجود اللاعبين الشباب مع الفريق أمر مهم للغاية، فهم جزء من المجموعة وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

واختتم الشناوي: "حققنا لقب السوبر المصري بنسخته الجديدة من قبل، وهدفنا الآن هو مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب جديد وإضافة البطولة الثالثة من هذه النسخة، أمامنا تحدٍ كبير غدًا أمام سيراميكا، ونتمنى أن نتوج هذه المرة أيضًا في وجود المدير الفني ييس توروب".

